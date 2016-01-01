هذا هو رد الجزائر على طرد المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية وضع مقلق جدا ذلك الذي يتخبط في مجموعة من الفلاحين بمنطقة هوارة ، بسبب الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع الحوامض هذا ... تفاصيل أكثر