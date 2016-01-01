نشرة خاصة : أمطار و ثلوج قوية بهذه المناطق اليوم و غدا

نور الدين ثلاج-أخبارنا المغربية : اتهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة المغرب، اليوم السبت، بمحاولته تشتيت صفوف الإتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية العربية الأخيرة لمالابو، متوعدا الرباط ... تفاصيل أكثر