فتاة مقعدة و يتيمة تطلب المساعدة

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توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين: أمطار قوية وثلوج بعدد من مناطق المملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يبقى الطقس باردا بكل من شمال وداخل وشرق البلاد، مع تكون جليد بالمرتفعات والهضاب. ... تفاصيل أكثر
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