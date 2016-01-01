فتاة مقعدة و يتيمة تطلب المساعدة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يبقى الطقس باردا بكل من شمال وداخل وشرق البلاد، مع تكون جليد بالمرتفعات والهضاب. ... تفاصيل أكثر