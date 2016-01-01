دنيا باطما تتحدث عن حملها

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فضيحة تهز الجزائر .. شاب يعذب فتاة و يغتصبها ويوثق جريمته بالفيديو
أظهر مقطع فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي في الجزائر، عملية ضرب فتاة وتعذيبها وتجريدها من ملابسها تمهيدًا لاغتصابها من قبل عشيقها، بينما كانت فتاةٌ ... تفاصيل أكثر
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