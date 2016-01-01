فيديو.. مئات المغاربة يغادرون باب سبتة ويصرخون "الله أكبر عاشت إسبانيا"

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بالتفاصيل ... من هو قاتل السفير الروسي بأنقرة و كيف نفذ عملية الاغتيال
اغتيل السفير الروسي بأنقرة أندريه كارلوف، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعدما تعرض لإطلاق نار أثناء مشاركته في أحد المعارض بالعاصمة التركية، أدى إلى وفاته ... تفاصيل أكثر
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