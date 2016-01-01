قناة جزائرية: تخوف كبير من الجزائر على أمنها القومي داخل الجزائر و خارجها

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خطير ... تلاميذ يحقنون زميلتهم بحقنة غريبة في العمود الفقري داخل الفصل ونقلها للمستعجلات و"أخبارنا" تكشف تفاصيل مثيرة
أخبارنا المغربية : جمال مايس ذكرت مصادر حقوقية ل"أخبارنا" أن واقعة هزت إحدى المؤسسات التعليمية ببني ملال أمس الاثنين ، حيث قام بعض التلاميذ بحقن تلميذة ... تفاصيل أكثر
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