طفل امريكي وابن قس سابق يعلن اسلامه بمسجد الغماري بالرباط

أخبارنا المغربية في عددها الصادر غدا، قالت صحيفة الأخبار أن العصابة التي هاجمت المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط تمت إدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ... تفاصيل أكثر