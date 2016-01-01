فيديو صادم لأحياء حلب بعد نهاية الحرب

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أحكام غريبة في حق العصابة التي هاجمت مستشفى ابن سينا بالسيوف (فيديو الواقعة)
أخبارنا المغربية في عددها الصادر غدا، قالت صحيفة الأخبار أن العصابة التي هاجمت المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط تمت إدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ... تفاصيل أكثر
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