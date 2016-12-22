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لحظة وصول لبلبة مطار محمد الخامس واستقبالها بالورود

بواسطة أخبارنا المغربية 6 ساعات 55 دقيقة مضت
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مجموع المشاهدات: 6445 |  مشاركة في:

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1 |
أنا بغيت نعرف عﻻش لمغارب دياولنا في ماكان شي ممثل مصري تيستقبلوه بالورود وبالحفاوة واش هد الممثلين والفنانين بصفة عامة اش قدموا لنا نحن كمغاربة سوى الانحﻻل والميوعة ولما يأتون للمغرب مناخيرهم في السما وتنعطيوهم أكثر من الحجم الذي يستحقونه لماذا ﻻيعاملون الفنانين المغاربة مثلما نعاملهم نحن شوفو ألهام شاهين آش قالت على المغاربة في الجزائر هد الناس هما مع لي تيدفع أكثر
مقبول مرفوض
10
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 12:26
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