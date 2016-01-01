الفنان عادل الميلودي يعتذر من الشاب رزقي بعد تصريحاته الساخرة

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خبر غير سار ينتظر المغاربة بداية سنة 2017
أخبارنا المغربية من المتظر أن يشرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الكهرباء ـ ابتداء من شهر يناير 2017 في تطبيق ذعيرة 25 درهما ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
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