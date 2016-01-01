مول الكاسكيطة : كاين المسيحي و المسلم و اليهودي و المغربي

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بشكل مفاجئ .. الدوزي يقرر التوقف على الغناء و هذا هو السبب
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي ، ان هذا الأخير سيتوقف مرحليا عن إحياء أي حفل فني ... تفاصيل أكثر
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