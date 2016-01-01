شاهد امرأة تضرب شرطي مرور أعطاها مخالفة

بواسطة أخبارنا المغربية

أظهر ضابط مرور إندونيسي قدراً عالياً من الصبر وتحمل موقفاً محرجاً عندما هاجمته سيدة وضربته لتحريره مخالفة بحقها، وبعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، تلقى الضابط هدية غير متوقعة، إذ تعهد السفير السعودي في إندونيسيا أسامة محمد الشعيبي، بدعوة الضابط إلى زيارة المملكة لأداء فريضة الحج العام المقبل، مجاناً على نفقة السعودية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "عاجل" عن وكالة "برناما" الإندونيسية، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2016.