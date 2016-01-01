شاهد امرأة تضرب شرطي مرور أعطاها مخالفة
بواسطة 2 ساعات 17 دقيقة مضت
أظهر ضابط مرور إندونيسي قدراً عالياً من الصبر وتحمل موقفاً محرجاً عندما هاجمته سيدة وضربته لتحريره مخالفة بحقها، وبعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، تلقى الضابط هدية غير متوقعة، إذ تعهد السفير السعودي في إندونيسيا أسامة محمد الشعيبي، بدعوة الضابط إلى زيارة المملكة لأداء فريضة الحج العام المقبل، مجاناً على نفقة السعودية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "عاجل" عن وكالة "برناما" الإندونيسية، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2016.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟