فيديو صادم .. مُعاق يخلع ملابسه احتجاجا على حرمانه من الإنعاش الوطني

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تركيا تتجه إلى الهاوية....هجوم مسلح جديد على مطعم باسطنبول وهذه هي الحصيلة الأولية
أخبارنا المغربية : سناء الوردي قالت وكالات أنباء عالمية قبل قليل أن مدينة اسطنبول التركية تعرضت لهجوم مسلح جديد نفذه مجهولان على مطعم بمنطقة الفاتح المعروفة ... تفاصيل أكثر
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