اجراءات جديدة في مدونة السير تدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة

أخبارنا المغربية : سناء الوردي قالت وكالات أنباء عالمية قبل قليل أن مدينة اسطنبول التركية تعرضت لهجوم مسلح جديد نفذه مجهولان على مطعم بمنطقة الفاتح المعروفة ... تفاصيل أكثر