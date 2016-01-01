زيان: سيدنا مشى تعشا عند أخنوش ورجع أخنوش كايحسب راسو هو الملك ديال البلاد

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استنفار في صفوف الأمن بمراكش بسبب "الملاحقين للملك"
أخبارنا المغربية : سناء الوردي رفعت ولاية الأمن بعاصمة النخيل من يقظتها إلى الدرجة القصوى من أجل تأمين الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس للمدينة ... تفاصيل أكثر
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