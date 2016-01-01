فيديو لطفلة تلعب يثير الرعب .. هل توجد أرواح شريرة ؟؟!!

بواسطة أخبارنا المغربية

أظهر مقطع فيديو على اليوتيوب، فتاة وهي تلعب بلعبتها داخل بيتها، حيث رصدت الكاميرا في أحد أطراف الغرفة دمية عادية وهي تحرك رأسها وشعرها لوحدها بشكل غريب. وفي المقطع الأكثر غرابة من الفيديو، تظهر الفتاة وهي تكتب على طاولة في غرفة، فأثار رعبها تطاير الأوراق رغم أن النوافذ مغلقة. ولم يتوقف الأمر عند تطاير الأوراق بل تبعه تطاير كل ما على الطاولة، ثم بدأت الطاولة تتحرك هي أيضا. الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات، أثار جدلا واسعا، فرغم أن البعض شكك في صحته، إلا أن الكثيرين أكدوا أنه حقيقي ولا تلاعب فيه. صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية تناولت الفيديو بقولها: "سواء تؤمن أو لا تؤمن بالأرواح الشريرة، وتعتقد أنها مجرد أفلام أو قصص رعب، لكن ذلك المقطع الحقيقي سيثير رعبك بكل تأكيد".