مبادرة انسانية رائعة.. البحث عن الأشخاص الذين لا مأوى لهم في هذا البرد القارس

أخبارنا المغربية أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، عن وفاة الشرطي الذي قتل 3 من زملائه بالرصاص بمدينة مشرع بلقصيري في 2013، والمحكوم بالمؤبد بسجن القنيطرة، وذلك ... تفاصيل أكثر