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مبادرة انسانية رائعة.. البحث عن الأشخاص الذين لا مأوى لهم في هذا البرد القارس

بواسطة أخبارنا المغربية 7 ساعات 7 دقيقة مضت
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مجموع المشاهدات: 773 |  مشاركة في:

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1 | Hamid
Merci
Tres bonne initiative. J'espere que ca soit generalisee dans toutes les villes du Maroc. Meme chose ca se passe aux USA pendant la periode dure de l'hiver et neige. Merci beaucoup a tous/toutes les volontaires pour ce geste humain. Faut inclure les etudiants et toute personne volontaire pour reussir ce challenge. Important de faire le tri pour ne pas tomber dans gros problems comme violence, drogue, viol etc.. Bon Courage
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 11:56
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