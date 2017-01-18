مبادرة انسانية رائعة.. البحث عن الأشخاص الذين لا مأوى لهم في هذا البرد القارس

شاشة أخبارنا
مندوبية التامك توضح أسباب وفاة الشرطي حسن البلوطي المتهم بقتل 3 من زملائه
أخبارنا المغربية أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، عن وفاة الشرطي الذي قتل 3 من زملائه بالرصاص بمدينة مشرع بلقصيري في 2013، والمحكوم بالمؤبد بسجن القنيطرة، وذلك ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (1 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟