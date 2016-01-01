التبروري يتساقط وسط الرباط

أخبارنا المغربية : جمال مايس هي صدمة كبيرة ومصيبة اهتزت على وقعها منطقة العيايطة اقليم بني ملال ، حيث يتم تداول فيديو صادم عبر مواقع التواصل ... تفاصيل أكثر