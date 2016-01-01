التبروري يتساقط وسط الرباط

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فيديو يهز الفيسبوك .. شاب ينتقم من فتاة بعد زواجها من صديقه و"أخبارنا" تروي تفاصيل خطيرة دمرت أسرتين
أخبارنا المغربية : جمال مايس هي صدمة كبيرة ومصيبة اهتزت على وقعها منطقة العيايطة اقليم بني ملال ، حيث يتم تداول فيديو صادم عبر مواقع التواصل ... تفاصيل أكثر
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