"الظلمي" يوجه رسالة مؤثرة لمشجعي "أسود الأطلس" .. لست "قواسا"

أخبارنا المغربية ــ مراكش تعرض رجل سلطة برتبة خليفة قائد، بقيادة "ستي فاطمة"، عمالة الحوز، للإعفاء بعدما تسببت عشيقته في حادثة ب سيارة تابعة للدولة بداية ... تفاصيل أكثر