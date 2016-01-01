"الظلمي" يوجه رسالة مؤثرة لمشجعي "أسود الأطلس" .. لست "قواسا"

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هذا مصير "خليفة القايد" تسببت عشيقته في حادثة سير
أخبارنا المغربية ــ مراكش تعرض رجل سلطة برتبة خليفة قائد، بقيادة "ستي فاطمة"، عمالة الحوز، للإعفاء بعدما تسببت عشيقته في حادثة ب سيارة تابعة للدولة بداية ... تفاصيل أكثر
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