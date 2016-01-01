قناة جزائرية تتساءل " كان يمكن للجزائر بأموال النفط والغاز ان تكون مثل الامارات لكن ... ؟"

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية في تدوينة له على صفحته الخاصة بالفيسبوك ، قال البودكاستر المغربي الشهير ، أمين رغيب أن الوزير السابق والملياردير منصف بلخياط ... تفاصيل أكثر