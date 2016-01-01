الملك محمد السادس يجري مباحثات مع قادة دول إفريقية

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آشمن زمان هذا وصلنا ليه .. وحش بشري يغتصب أنثى حصان بمكناس و يضربها بسكين (صورة)
أخبارنا المغربية : مكناس توصلنا في "أخبارنا المغربية" من مصادر خاصة، بمعطيات حول فضيحة مثيرة للاشمئزاز مفادها اعتداء رجل على انثى حصان (بهيمة) بحي برج مولاي عمر بمكناس ... تفاصيل أكثر
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