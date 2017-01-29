هيرفي رونار يبرر الهزيمة القاسية أمام مصر

أخبارنا المغربية : مكناس توصلنا في "أخبارنا المغربية" من مصادر خاصة، بمعطيات حول فضيحة مثيرة للاشمئزاز مفادها اعتداء رجل على انثى حصان (بهيمة) بحي برج مولاي عمر بمكناس ... تفاصيل أكثر