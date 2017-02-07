صادم .. أطراف بشرية ونفايات طبية في المطارح العمومية

شاشة أخبارنا
تفاصيل جديدة حول قصة الحب المثيرة التي جمعت شابا من منطقة بنسركاو مع فرنسية قطعت 3000 كلم للزواج به
أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي في خطوة فريدة من نوعها أقدمت فتاة فرنسية على ربط قرانها بشاب سوسي فقير يدعى إبراهيم أسماما وينحدر من حي أغروض بمنطقة بنسركاو٠ وقامت ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟