الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في اليمن

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هذا هو السبب الذي دفع محمد السادس لتدخين سيجارة بمقر الإتحاد الإفريقي
أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج بسبب الضغوطات التي تعرض لها الملك محمد السادس خلال حضوره حفل المصادقة على طلب عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، قام (الملك) بتدخين ... تفاصيل أكثر
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