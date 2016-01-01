دافيد بالوك يسلط الضوء على تقرير يعتبر المغرب حليفا استراتيجيا لأمريكا

أخبارنا المغربية عاشت الأطر التربوية بمدرسة الأزهر الابتدائية بمدينة مكناس ساعة من الجحيم، بعد تعرض المؤسسة لعملية اقتحام قام بها أفراد من عائلة الطفلة المرحومة "هبة" ... تفاصيل أكثر