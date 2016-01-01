لاجئات سوريات.. زوجات من الدرجة الثانية في تركيا

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مؤلم جدا : "المهدي" تلميذ يستفيق من غيبوبته على وقع صدمة بتر ساقيه في انفجار " عين عودة " و عائلته تناشد الملك
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية بعد أن دخل في غيبوبة قبل حوالي أسبوعين من اليوم، بسبب انفجار قنينة غاز كبيرة بسوق الإثنين، جماعة عين عودة ، ... تفاصيل أكثر
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