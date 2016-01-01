افريكانو .. جديد حميد الحضري بمناسبة عودة المغرب للاتحاد الأفريقي

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس في تصريح مزلزل ومثير قال عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة في في كلمته خلال الجمع العام العادي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ... تفاصيل أكثر