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حصيلة حرب الطرقات في المغرب بلغة الأرقام

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 25 دقيقة مضت
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مجموع المشاهدات: 322 |  مشاركة في:

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1 | جلال
قف
هناك علاقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بين نسبة حوادث السير في كل بلد و نسبة درجة الوعي في هذا البلد . اسلوب سياقة الشخص تعبير عن تربيته .
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/02/19 - 01:46
2 | جلال
علامة خطر
90% من حوادث السير سببها عدم احترام قانون السير . و نسبة عدم محترمي هذا القانون تزيد و تنقص حسب درجة وعي المجتمع . و الوعي داخل المجتمع يتحسن بالتربية داخل الاسرة و جودة التعليم و الصحة و تحسين ظروف العمل و جودة الاعلام و تهييئ البنيات التحتية و محاربة الرشوة و الفساد.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/02/19 - 02:04
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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