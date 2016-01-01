دار المغرب بامستردام كلفت خمسة ملايير سنتيم و ما زالت مغلقة إلى اليوم!

أخبارنا المغربية ـ ع. الوزاني فضيحة من العيار الثقيل ، كشفتها مجلة "تل كيل" (Telquel) في عددها الاخير ، حول شاب مغربي يدعى (محمد عزيز بيهي)، ... تفاصيل أكثر