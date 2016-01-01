لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه "العمرة"

أخبارنا المغربية : حنان سلامة عقب النجاح الباهر الذي حققته أسماء لمنور بالأغنية التراثية "عندو الزين" والتي قارب عدد مشاهديها على اليوتوب 8 ملايين مشاهد في ... تفاصيل أكثر