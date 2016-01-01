عرض خطير يحبس الأنفاس قدّمه فريق مغربي في "Arabs Got Talent"

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بعد النجاح الذي حققته أسماء لمنور بأغنية "عندو الزين"، هذا ما قررته صاحبة الأغنية الأصلية
أخبارنا المغربية : حنان سلامة عقب النجاح الباهر الذي حققته أسماء لمنور بالأغنية التراثية "عندو الزين" والتي قارب عدد مشاهديها على اليوتوب 8 ملايين مشاهد في ... تفاصيل أكثر
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