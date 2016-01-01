زحف رملي بسبب الرياح القوية يحول كورنيش مارتيل إلى صحراء

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خطير : هذا مصير ضيعة فلاحية كان يستعمل صاحبها "البراز البشري" لتخصيب التربة
أخبارنا المغربية دق حقوقيون ناقوس الخطر بخصوص استعمال البراز البشري كسماد في إحدى الضيعات الفلاحية بضواحي مدينة مراكش. وعلى إثر شكاية جرى توجيهها إلى عمالة إقليم شيشاوة ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
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