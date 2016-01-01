الرباط .. محاولة انتحار امرأة والسلطات تحاول التدخل

أخبارنا المغربية دق حقوقيون ناقوس الخطر بخصوص استعمال البراز البشري كسماد في إحدى الضيعات الفلاحية بضواحي مدينة مراكش. وعلى إثر شكاية جرى توجيهها إلى عمالة إقليم شيشاوة ... تفاصيل أكثر