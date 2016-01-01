شريط يؤكد تورط الجزائر في ترحيل لاجئين سوريين نحو الحدود المغربية

فاجأت النجمة المغربية "سميرة سعيد" متتبعيها خلال حلولها ضيفة على برنامج "كل يوم جمعة"، الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب"، بأن وجهتها لاحتراف الغناء لم تكن ... تفاصيل أكثر