10 إنتاجات هوليودية ضخمة صورت في المغرب
يعتبر المغرب أحد أفضل الوجهات لصناع السنيما العالمية إن لم نقل أولها بشهادة المختصين , وذلك يعود لامتيازه بالمناظر الطبيعية المتنوعة والفريدة , المنشئات والمعالم التاريخية , انخفاض تكلفة الإنتاج وللاستقرار الأمني .
الأمر الذي يعود على المغرب إيجابا بالترويج له سياحيا , ونقل الخبرة في المجال وكذلك بالدخل المادي الذي يراوح الـ 100 مليون دولار أميركي سنويا بحسب تقارير المركز السينمائي المغربي.
وقد شهدت عدة مدن مغربية في السنوات الأخيرة ، وعلى رأسها مدينة وارزازات، تصوير المئات من الإنتاجات السينمائية الكبيرة .
نعرض لكم منها : 10 إنتاجات هوليودية ضخمة صورت في المغرب
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