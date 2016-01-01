بواسطة أخبارنا المغربية

يعتبر المغرب أحد أفضل الوجهات لصناع السنيما العالمية إن لم نقل أولها بشهادة المختصين , وذلك يعود لامتيازه بالمناظر الطبيعية المتنوعة والفريدة , المنشئات والمعالم التاريخية , انخفاض تكلفة الإنتاج وللاستقرار الأمني .

الأمر الذي يعود على المغرب إيجابا بالترويج له سياحيا , ونقل الخبرة في المجال وكذلك بالدخل المادي الذي يراوح الـ 100 مليون دولار أميركي سنويا بحسب تقارير المركز السينمائي المغربي.



وقد شهدت عدة مدن مغربية في السنوات الأخيرة ، وعلى رأسها مدينة وارزازات، تصوير المئات من الإنتاجات السينمائية الكبيرة .



نعرض لكم منها : 10 إنتاجات هوليودية ضخمة صورت في المغرب