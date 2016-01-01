الرئيسية | شاشة أخبارنا | 10 إنتاجات هوليودية ضخمة صورت في المغرب‎

10 إنتاجات هوليودية ضخمة صورت في المغرب‎

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

يعتبر المغرب أحد أفضل الوجهات لصناع السنيما العالمية إن لم نقل أولها بشهادة المختصين , وذلك يعود لامتيازه بالمناظر الطبيعية المتنوعة والفريدة , المنشئات والمعالم التاريخية , انخفاض تكلفة الإنتاج  وللاستقرار الأمني .
الأمر الذي يعود على المغرب إيجابا بالترويج له سياحيا , ونقل الخبرة في المجال وكذلك بالدخل المادي الذي يراوح الـ 100 مليون دولار أميركي سنويا بحسب تقارير المركز السينمائي المغربي.

 وقد شهدت عدة مدن مغربية في السنوات الأخيرة ، وعلى رأسها مدينة وارزازات، تصوير المئات من الإنتاجات السينمائية الكبيرة .

نعرض لكم منها : 10 إنتاجات هوليودية ضخمة صورت  في المغرب

مجموع المشاهدات: 322 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات