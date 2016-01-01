بعد فضيحة طرد اللاجئين السوريين من طرف نظام الجزائر الاعلام الجزائري يحاول التضليل

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سميرة سعيد: يستفزني من ينصحني بالتوبة و هذا ما كنت أقدمه أمام الراحل الحسن الثاني
فاجأت النجمة المغربية "سميرة سعيد" متتبعيها خلال حلولها ضيفة على برنامج "كل يوم جمعة"، الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب"، بأن وجهتها لاحتراف الغناء لم تكن ... تفاصيل أكثر
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