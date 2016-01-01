سلال للجزائريات : نهار الانتخابات نوضوا رجالكم "بالعصا" باش يصوتو

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صاعقة رعدية تصيب ثلاثينيا وترديه قتيلا وهذا ما أقدمت عليه أسرته!
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن صاعقة رعدية ضربت شاب ثلاثينيا ينحذر من احد دواوير تيلكيت إقليم أزيلال ، وأردته قتيلا على الفور ... تفاصيل أكثر
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