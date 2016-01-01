لماذا نتظاهر يوم فاتح ماي؟ لماذا نسميه "عيد الشغل"..؟

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن صاعقة رعدية ضربت شاب ثلاثينيا ينحذر من احد دواوير تيلكيت إقليم أزيلال ، وأردته قتيلا على الفور ... تفاصيل أكثر