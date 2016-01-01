حكومة سعد الدين العثماني: قشرة موز تحت أقدام "العدالة والتنمية"؟

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صاعقة رعدية تصيب ثلاثينيا وترديه قتيلا وهذا ما أقدمت عليه أسرته!
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن صاعقة رعدية ضربت شاب ثلاثينيا ينحذر من احد دواوير تيلكيت إقليم أزيلال ، وأردته قتيلا على الفور ... تفاصيل أكثر
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