وزير الصحة الجزائري "لدينا أحسن مستشفيات في العالم وأحسن من المستشفيات الاوربية "

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الله يستر... الدرك الملكي يضبط زوج متلبس بالخيانة رفقة شقيقة زوجته التلميذة وهذا فعلته الزوجة !
أخبارنا المغربية : جمال مايس علمت "أخبارنا" أن الدرك الملكي بالفقيه بن صالح ضبطوا الأسبوع الماضي مهاجر بالديار الايطالية متلبس بممارسة الجنس مع شقيقة زوجته داخل ... تفاصيل أكثر
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