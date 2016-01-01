المغرب والفاتيكان يعملان لتعزيز الحوار بين الدين الاسلامي والمسيحي

أخبارنا المغربية - جمال مايس تباع هذه الأيام في المحلات التجارية ببني ملال عبوات بلاستيكية مملوءة بسوائل عبارة عن مشروب بنكهات مختلفة ، حيث يتم تجميدها ... تفاصيل أكثر