المغرب والفاتيكان يعملان لتعزيز الحوار بين الدين الاسلامي والمسيحي

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خطير... مشروب بلاستيكي مجهول يباع بالمحلات يهدد سلامة الأطفال
أخبارنا المغربية - جمال مايس تباع هذه الأيام في المحلات التجارية ببني ملال عبوات بلاستيكية مملوءة بسوائل عبارة عن مشروب بنكهات مختلفة ، حيث يتم تجميدها ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
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