ماذا قال كيليني عن تعرض زميله المغربي مهدي بنعطية لإهانة عنصرية؟

أخبارنا المغربية : العربي المرضي شهدت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين حادثا مأساويا بعدما تفاجأ عدد من المارة بشارع عمر الريفي بارتطام رضيعة في عامها ... تفاصيل أكثر