حيلة شيطانية لسرقة مستعملي القطارات بإيطاليا من قبل شابين مغربيين
بواسطة 19 دقيقة مضت
الشابان المغربيان المتواجدان بإيطاليا بصفة غير قانونية كانا قد زرعا الرعب بين مستعملي قطارات مدينة جينوة حيث تم إحصاء حوالي 10 عمليات نشل تعرض لها المسافرون إضافة إلى عمليات تحرش في حق بعض المسافرات، وبعد عملية تاهب قصوى لمختلف مصالح شرطة القطارات تم اعتقالهما حيث يتواجدان حاليا في سجن مدينة جينوة.
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