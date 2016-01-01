بوزنيقة.. تدشين مصنع ألماني مختص في كابلات السيارات

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مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي شهدت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين حادثا مأساويا بعدما تفاجأ عدد من المارة بشارع عمر الريفي بارتطام رضيعة في عامها ... تفاصيل أكثر
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