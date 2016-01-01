الرباح وتصفية لاسمير

هدى الجميعي - صحافية متدربة اعتذرت الفنانة المغربية الشابة ابتسام تسكت من محبيها، بسبب عدم مشاركة صورها في الفترة الأخيرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. و قالت ... تفاصيل أكثر