جزائري " مشيت للمغرب وندمت..بلد بدون غاز ولا بترول ومشا علينا بعيد"

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خطير : الجيش الموريتاني يعتقل عناصرا من البحرية الملكية المغربية قرب الكويرة
أخبارنا المغربية ــ خاص أفادت مصادر موريتانية انه تمت منذ لحظات في منطقة لكويرة عملية مطاردة قام بها الجيش الموريتاني ضد البحرية الملكية المغربية التي كانت ... تفاصيل أكثر
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