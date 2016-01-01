جزائري " مشيت للمغرب وندمت..بلد بدون غاز ولا بترول ومشا علينا بعيد"

أخبارنا المغربية ــ خاص أفادت مصادر موريتانية انه تمت منذ لحظات في منطقة لكويرة عملية مطاردة قام بها الجيش الموريتاني ضد البحرية الملكية المغربية التي كانت ... تفاصيل أكثر