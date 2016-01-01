واحات مرزوكة تجذب الراغبين في العلاج الطبيعي داخل حمامات الرمال

أخبارنا المغربية : تطوان استقبلت مدينة مارتيل الساحلية، التي تعد الوجهة السياحية الأولى للمغاربة في فصل الصيف، زوارها بأجواء ماطرة حيث شهد صباح الاحد تساقطات مطرية، ... تفاصيل أكثر