ابتسام تسكت تقبل رجل أمها فوق خشبة مهرجان فاس

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أقصر حدود في العالم .. بين المغرب واسبانيا شريط لا يتعدى طوله 60 مترا !
انها احدى اصغر الحدود البرية في العالم بطول حوالى ستين مترا، يحددها شريط بلاستيكي باللون الازرق على طول الشاطئ وسط شباك وقوارب خشبية مرمية في ... تفاصيل أكثر
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