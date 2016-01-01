والدة ريشارد عزوز تتبرئ من ابنها و تصرخ عاش الملك

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كنز القذافي المدفون يسيل لعاب سكان مدينة خنيفرة
انشغل سكان مدينة “خنيفرة” بقصة كنز الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المدفون بأحد منازل المدينة، وبدأ الباحثون عن الكنوز التنقيب فعليًا عنه، بعدما صدقوا القصة ... تفاصيل أكثر
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