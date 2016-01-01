مؤثر…عروسة مغربية لابسة الأبيض وكتبكي لحظة توديع والدها و أهلها

انشغل سكان مدينة “خنيفرة” بقصة كنز الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المدفون بأحد منازل المدينة، وبدأ الباحثون عن الكنوز التنقيب فعليًا عنه، بعدما صدقوا القصة ... تفاصيل أكثر